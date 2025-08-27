“اليويفا” يكشف عن الكرة الرسمية لمنافسة دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن الكرة الرسمية التي تمّ اعتمادها لخوض مباريات منافسة دوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد.

ونشرت “يويفا” عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صورة للكرة الجديدة التي تم اختيارها لخوض مباريات أرقى منافساتها “التشامبيانزليغ”.

وأرفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذه الصورة، بتعليق جاء فيه: “تبدأ هذه القصة بنجمة، نقدم لكم الكرة الجديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا”.

ومن المقرر اجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025-2026، دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025-2026. يوم غد الخميس، بمدينة موناكو الفرنسية.

يذكر أن العديد من اللاعبين الجزائريين، سيشاركون هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع أنديتهم، على غرار بن سبعيني، آيت نوري، مازة، غويري وغيرهم.