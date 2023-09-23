اليويفا يهنئ عمورة ويشيد بمردوده في الدوري الأوروبي

حظي الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، بإشادة، من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، نظير مردوده في الدوري الأوروبي.

ونشرت اليويفا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صورة عمورة، وأرفقتها بتغريدة جاء فيها: “عمرو يسجل أول هدف لناديه جيلواز البلجيكي”.

وتأتي هذه الإشادة بعد قيادة الدولي الجزائري، ناديه البلجيكي، لتحقيق التعادل في مباراته الأخيرة ضمن هذه المنافسة، لفرض التعادل على نادي تولوز الفرنسي.

يذكر أن محمد أمين عمورة، سجل الهدف الوحيد، لناديه سانت جيلواز، في مواجهة تولوز، والذي منحهم التعادل في هذا اللقاء.