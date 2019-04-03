“اليويفا” يُطالب بإيقاف المباريات في حالة وجود تصرفات عنصرية

دعا “ألكسندر تشيفرين” رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى ضرورة إيقاف أي مباراة من قبل الحكم في حال تعرض أي لاعب لإهانة عنصرية داخل الملعب

وقال “تشيفرين” في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر من أجل المساواة في اللعبة: “سنتحدث إلى الحكام مجددا ونبلغهم بالتحلي بالثقة وعدم الخوف من التصرف”.

وأضاف: “لا يمر أسبوع واحد دون حدوث واقعة عنصرية في ملعب لكرة القدم سواء على مستوى الهواة أو مستوى المحترفين”.

وتابع: “أنا أشعر بالخجل من استخدام حركات متطرفة لرياضتنا باعتبارها أداة لرسائل الكراهية والتعصب”.

وتسمح القوانين حاليا للحكم بإيقاف المباراة إذا حدث تصرف عنصري له تأثير قوي وبمشاركة حشد من الجماهير.