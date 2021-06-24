“اليويفا” يُلغي رسميا قاعدة الأهداف خارج الديار

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر بيان رسمي عن إلغاء قاعدة الأهداف خارج الديار من جميع مسابقات الأندية بداية من الموسم المُقبل 2021-2022.

حيث في حالة التعادل في مباراتي الذهاب والإياب، بتسجيل الفريقين نفس العدد من الأهداف، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، وفي حال استمرار التعادل تحسم المباراة بركلات الترجيح.

بيان اليويفا جاء فيه:”تُظهر الإحصائيات منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، اتجاها واضحا للانخفاض المستمر في الفجوة بين عدد مرات الفوز خارج الأرض ومتوسط عدد الأهداف المسجلة داخل الأرض أو خارجها في مسابقات الرجال.. منذ موسم 2009-2010، ظل متوسط الأهداف في كل مباراة ثابتا بنسبة كبيرة في البطولات الأوروبية، بمتوسط إجمالي 1.92 لأصحاب الأرض و1.6 للضيوف”.