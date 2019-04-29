الڤايد صالح يشرف غدا الثلاثاء على تمرين بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الخامسة

يشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، غدا الثلاثاء، على تمرين بياني بالذخيرة الحية بعنوان”الثبات 2019″ بقسنطينة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التمرين البياني تقوم بتنفيذه وحدات الفرقة الأولى مدرعة مدعومة بوحدات جوية، للناحية العسكرية الخامسة.

وأشار نفس المصدر، أن نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، سيترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية.

كما ذكر ذات البيان، أن الفريق قايد صالح شرع ابتداء من اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة

وعند وصوله الى القاعدة الجوية ببسكرة، أقرب مكان الى حقل الرمي والمناورات بمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة، أين سيجرى التمرين،

وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة مرفوقا باللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة،

التقى الفريق مجموعة من الإطارات، حيث أكد أن حرصه على حضور هذا التمرين يندرج في إطار معاينته لسلسلة التمارين البيانية

بالذخيرة الحية،على غرار تلك المنفذة مؤخرا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة والثانية والأولى على التوالي بالإضافة إلى الناحيتين الثالثة والسادسة،

وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019، وكذا المتابعة الميدانية للمستوى الذي بلغه قوام المعركة للجيش

الوطني الشعبي، ومعاينة مستوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته الوحدات القتالية. يضيف البيان.