“ال جي” و”انجاز الجزائر”  يطلقان برنامج لتكوين أكثر من 500 طالب جزائري

اطلقت شركة “إل جي الكترونيكس” بالتعاون مع منظمة “إنجاز الجزائر” برنامج “LEADER GENERATION by LG” ، والذي يهدف إلى تكوين أكثر من 500 طالب عبر كامل التراب الوطني.

وتم تنظيم مراسيم الإنطلاق الفعلي لبرنامج “LEADER GENERATION by LG” ، بالعاصمة، أمس الأربعاء، بحضور مسؤولي “إنجاز الجزائر” وشركة “إل جي الكترونيكس”.

وهو البرنامج الذي سينظم على مدار سنة كاملة، وستمكن هذه المبادرة ما يقارب من 500 طالب جامعي شاب من اكتساب مجموعة من المهارات المقاولاتية.

وهذا عبر التكوين الشامل الذي يقوم على 3 ركائز: معرفة البيئة المقاولاتية بالجزائر ، واكتساب المهارات الشخصية “soft skills” الضرورية لقيادة الأعمال ، وأخيرا التدريب على إدارة المشاريع.

وينقسم “LEADER GENERATION by LG” على عدة جوانب مختلفة بما في ذلك، التكوين عبر الإنترنت من خلال دورات سيتم تنظيمها في جميع الولايات.

وتستهدف 100 طالب. كما سيتم تنظيم معسكرات تكوينية “Bootcamps” لـ 300 طالب من 12 جامعة والتي ستخصص للدورات التكوينية الحضورية.

كما سيتم اختيار 22 طالبا للمشاركة في دورات تكوينية تنظم عبر الإنترنت وأخرى حضورية أيضا،

والغرض منها هو التنافس ليصبحوا سفراء. هؤلاء السفراء، ستوكل لهم مسؤولية تنظيم مبادرات محلية فيما يخص المقاولاتية، أين سيقومون بالترويج وجذب المشاريع على المستوى المحلي وكذا الإستفادة من موارد مالية مع حضانة المشاريع لمدة 3 أشهر.

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كما تلتزم “إل جي” ، على مدار السنة ، بدعم الفاعلين المحليين في مختلف النشاطات الهامة المتعلقة بجانب التضامن ، الدعم، ودعم الأنشطة المتعلقة بالبيئة. لطالما دعمت “إل جي” الابتكار والفاعلين الذين يجعلونه هدفا لهم.

بالإضافة الى ذلك، ومن خلال برنامج “LEADER GENERATION by LG” ، تنضم “إل جي” اليوم، إلى فاعل رئيسي في مجال المقاولاتية الإجتماعية لتشجيع المبادرات المجتمعية وإعطاء الطلاب الجزائريين الشباب، الفرصة للحاق بمرتبة قادة الابتكار في المستقبل القريب.

مع “إنجاز الجزائر” ، وهي جمعية غنية عن التعريف بـ 12 عامًا من الوجود، والتي تمكنت من دعم أكثر من 80 ألف طالب في ما يقارب من 40 ولاية عبر الوطن ، بأكثر من 20 برنامجا تدريبيا ، أبرمت “إل جي” شراكة اجتماعية دائمة تهدف إلى دعم وتعزيز جيل المستقبل من الشباب المقاول رواد الابتكار.

نبذة عن “إنجاز الجزائر”

مؤسسة “إنجاز الجزائر” هي جمعية ذات ذابع غير ربحي تابعة “لإنجاز العرب”، بشبكة إقليمية تجمع 13 دولة وتنشط في مجال التعليم من خلال برامج مرافقة مطورة من طرف Junior Achievement Worldwide; وهي منظمة دولية تدعم الشباب ببرامج خاصة لترقية المقاولاتية ، فرص التوظيف والتعليم المالي.

كما تعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمدارس العليا. يسمح هذا التعاون لإنجاز الجزائر بإعداد برامجها لدعم الشباب في تطوير مهاراتهم من أجل تشجيعهم على تنفيذ مشاريعهم أو الانضمام إلى عالم الشغل في المؤسسة.

وعلى مدار 12 سنة من الوجود تمكنت “إنجاز الجزائر” من مرافقة أكثر من 80.000 طالب وطالبة في 40 ولاية من الوطن، من خلال 20 برنامجا للتكوين ما يمثل 1.5 مليون ساعة تدريب.كل هذا تم تجسيده بفضل الشركاء والهيئات والتي تفوق عتبة 100 مؤسسة.

نبذة عن شركة “أل جي الكترونيكس”

تتمحور فلسفة “إل جي” حول احترام الشخص والإخلاص والعودة إلى الأساسيات. حيث يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة من خلال حملة ابتكار مستمرة من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

منتجات “إل جي” موجهة للمستهلكين ذوي المتطلبات والعالية والأفراد الحريصين على القيام بأنشطة وتحديات جديدة من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل. طورت “إل جي” إلكترونيك صورة علامتها التجارية بشكل مستمر وتدريجي من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”.

هذا، وتسعى “إل جي إلكترونيكس” جاهدة لربط المعاصرة بالأصالة وتستمر في التطور للتكيف مع مُثُل العصر الحديث.