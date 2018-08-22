“الVAR” بداية من هذا الموسم في “التشامبيانزليغ”

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إستخدام تقنية الفيديو في منافسة دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق بداية من شهر سبتمبر المُقبل.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن اليويفا سيعتمد تقنية الفيديو بداية من الدور الربع النهائي للتشامبيانزليغ وليس في دور المجموعات.

وأضافت نفس الصحيفة أن اليويفا قرر إستعمال “الVAR” في الدور الربع النهائي لأنه يشهد لقاء واحد في اليوم عكس الأدوار الأولى.

وكانت تقنية الفيديو قد أستعملت في مونديال روسيا ولقيت إستحسان المسؤولين اللذين أكدوا أنها رفعت القرارات التحكيمية الصائبة ل99 بالمائة.