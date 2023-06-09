امانويل أوكوي: “مستعدون لفعل أي شيء لتحقيق النقاط الثلاثة أمام الجزائر”

تحدث لاعب منتخب أوغندا، امانويل أوكوي، عن المواجهة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

ونقل تلفزيونن “النهار”، تصريحات أوكوي، للصحافة الاوغندية، أين قال “ليست لدينا اصابات وكل التعداد جاهز من أجل الذهاب والقتال في المواجهة المهمة التي ستجمعنا بالجزائر”.

كما أضاف: “سنلعب ضد منتخب متأهل مسبقا هذا لا يعني بأن المواجهة ستكون سهلة، بالنسبة لنا مستعدون لفعل اي شيء لتحقيق النقاط الثلاثة”.

وتابع اللاعبي الأوغندي امانويل أوكوي: “المنتخب عرف بعض التغييرات، لكننا سنعمل على دمجهم في المجموعة، وتوفير الجو الملائم لهم من أجل التألق”.

يذكر ان المنتخب الوطني، سيواجه نظيره الاوغندي، يوم 18 جوان الجاري، برسم الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات “الكان”.