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الرياضة

امبارك عمر: “أسعى لأكون عند مستوى ثقة المدرب بن شيخة وجماهير الاتحاد”

بقلم كريم تيغرمت
امبارك عمر: “أسعى لأكون عند مستوى ثقة المدرب بن شيخة وجماهير الاتحاد”
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تحدث المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، امبارك عمر، عن التحاقه هذا الصيف بالنادي العاصمي، مبرزا طموحاته مع هذا الأخير.

وصرح أمبارك، للصفحة  الرسمية للاتحاد: “هذا الموسم تلقيت عدة عروض من بينها عرض فريق اتحاد العاصمة، الذي وفاقت عليه بالنظر لحبي لهذا النادي”.

كما أضاف: “اعتبر بأن اتحاد العاصمة الفريق الأنسب بالنسبة لي من أجل البروز أكثر، وتحقيق طموحاتي مع الفريق”.

وتابع أمبارك عمر: “أسعى لأكون عند مستوى الثقة التي وضعها في شخصي المدرب عبد الحق بن شيخة، بتقديم آداء في المستوى، وارضاء جماهيرنا”.

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