امبارك عمر: “أسعى لأكون عند مستوى ثقة المدرب بن شيخة وجماهير الاتحاد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، امبارك عمر، عن التحاقه هذا الصيف بالنادي العاصمي، مبرزا طموحاته مع هذا الأخير.
وصرح أمبارك، للصفحة الرسمية للاتحاد: “هذا الموسم تلقيت عدة عروض من بينها عرض فريق اتحاد العاصمة، الذي وفاقت عليه بالنظر لحبي لهذا النادي”.
كما أضاف: “اعتبر بأن اتحاد العاصمة الفريق الأنسب بالنسبة لي من أجل البروز أكثر، وتحقيق طموحاتي مع الفريق”.
وتابع أمبارك عمر: “أسعى لأكون عند مستوى الثقة التي وضعها في شخصي المدرب عبد الحق بن شيخة، بتقديم آداء في المستوى، وارضاء جماهيرنا”.
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