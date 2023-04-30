امتحانات إثبات المستوى للمحبوسين بداية من الثلاثاء

يشرف أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات آليات المستوى لفائدة المحبوسين. عبر التراب الوطني. وذلك يوم الثلاثاء القادم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بمؤسسة إعادة التربية يوم والتأهيل معسكر.

كما سيشرف المدير العام أيضا على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني السادس. حول موضوع النشاط الفلاحي في الوسط العقابي بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني طبي العربي بتيغنيف ولاية معسكر. بمشاركة مديري مؤسسات البيئة المفتوحة والشركاء الفاعلين في مختلف القطاعات.