امتحانات “البكالوريا الأبيض” تبدأ هذا الأحد

من المنتظر ان يجتاز المترشحون لامتحان البكالوريا اختبارات الفصل الثالث او ما يسمى ” باك بلان “. بداية من هذا الأحد لمدة 5 أيام وهذا بنفس اجراءات الامتحان الرسمي. حتى يتم تحضيرالتلميذ نفسيا للامتحان الرسمي .

وبعد الانتهاء من الامتحان يتفرغ التلاميذ للمراجعة تحضيرا للامتحان الذي سيتم تنظيمه في 12 جوان القادم .

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المؤسسات التربوية خاصة في الطور الثانوي قد استكملت البرنامج الدراسي بنسبة 98 بالمائة. وهو ما يسمح بمراجعة مريحة للتلاميذ خاصة وان الموسم الدراسي الحالي لم يشهد اضرابات لمدة طويلة .

تتم بنفس إجراءات الامتحان الرسمي

وبالعودة الى التحضيرات الخاصة بالبكالوريا التجريبية فان التلاميذ المعنيين بالامتحان. سيجتازون في مراكز امتحان غير المؤسسات التي كانوا يدرسون فيها ويتوزعون افواجا. حيث يتواجد كل فوج 20 تلميذا على الاكثر ،ويرتبون حسب اسمائهم ترتيبا أبجديا من الالف الى الياء.

ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها سيتم الإبقاء على اقتراح موضوعين في كل مادة على المترشحين. والابقاء على المدة الزمنية الاضافية المقدرة ب 30 دقيقة في كل اختبار .قصد تمكين المترشحين من قراءة الموضوعين المقترحين واختبار الموضوع الذي يناسب كل مترشح .

الامتحان لمدة 5 ايام وبعده يتفرغ التلاميذ للمراجعة

وسيتم خلال هذا الامتحان تخفيف محتوى الاختبارات وتكييفها لتكون مناسبة و متماشية مع المواقيت المحددة لكل اختبار. ومن شان هذا التخفيف ان يساهم في الحد من القلق والارتباك الذي يعاني منه المترشحون. عند اقتراب موعد هذا الامتحان وتخفيض عدد الأيام التي يجري. فيها الامتحان وتوحيدها في جميع الشعب لمساعدة المترشحين على اجتيازه في ظروف حسنة .

ويندرج تكييف محتوى هذه الاختبارات يندرج في صميم الإجراءات التحسينية. التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتخفيف امتحان شهادة البكالوريا.حيث سيتم التركيز عند اعداد مواضيع الاختبارات على الجوانب التي تسمح لجميع التلاميذ من تناولها والخوض فيه.

المؤسسات التربوية تنتهي من البرامج بنسبة 98 بالمائة

هذا واكدت مصادر حسن الاطلاع ان التلاميذ من خلال الامتحان سيجيبون على سؤال إجباري في كل موضوع من الموضوعين الاختياريين. اضافة الى الاجابة على سؤال من سؤالين اختيارين ليكون عدد الأسئلة في الموضوع الواحد. التي يجيب عليها التلاميذ سؤالين فقط.