امتحانات السداسي الثاني بداية من 17 أكتوبر

برمجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحانات الدورة العادية للسداسي الثاني بداية من 17 اكتوبر الى غاية 10 نوفمبر وهي الفترة التي سيتمكن فيها الطلبة أيضا من إجراء الامتحانات الاستدراكية في حال الرسوب .

للتذكير فان استئناف التكوين بالمؤسسات التعليم العالي للطلبة السنة ثانية ماستر وكذا الطلبة المسجلين في الدكتوراه وبداية من 23 أوت إلى غاية 31 أوت

وابتداء من أول سبتمبر سيتم مواصلة التعليم عن بعد بالمزاوجة بين الدروس والأعمال الموجهة وعندما تكون المحاضرات والأعمال الموجهة مدمجة يمكن تقديمها حضوريا بحيث يكون العمل على استقبال الطلبة في شكل دفعات لمدة أسبوعين والقيام بتدريس مكثف أي ما يعادل أربعة أسابيع .