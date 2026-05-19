امتحانات بيام 2026..مخطط أمني خاص لضمان السير الحسن

وضع الدرك الوطني مخططًا أمنيًا خاصًا بمناسبة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط BEM 2026. من أجل تأمين المراكز عبر كامل إقليم الاختصاص.

ويهدف المخطط إلى ضمان السير الحسن للامتحانات الهامة في أجواء آمنة ومنظمة. تأمين محيط المؤسسات التربوية. تسهيل حركة المرور وتنظيم التنقل. مرافقة نقل المواضيع والأوراق . السهر على سلامة التلاميذ وأوليائهم.

