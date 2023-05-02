امتحان إثبات المستوى.. هذا موعد الإعلان عن النتائج  

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان إثبات المستوى.

كما أشار وزير التربية، إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 31 ماي الجاري. موضحا أنه تم تخصيص 17 مركزا لتصحيح الامتحانات.

في حين، نوه بلعابد، إلى أن مؤسسة ديوان التكوين عن بعد إستراتيجية، يجب المراهنة عليها. مشيرا إلى أن إبان جائحة كورونا، تدخل الديوان وأعطى الدروس عن بعد. أين أصبح التعليم عن بعد خيارا مهما لتأمين الدراسة.

كما أضاف وزير التربية أن القطاع يفكر في إستراتيجية من أجل توسيع امتداد ديوان التكوين عن بعد إلى مستويات أخرى.

وانطلق اليوم الثلاثاء، امتحان إثبات المستوى، الذي يتم هذه السنة حضوريا عكس السنة الماضي. أين تم إجراؤه إلكترونيا عبر منصات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

كما أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على انطلاق امتحان إثبات المستوى، بمتوسطة العمودي محمد الأمين بالحراش بالجزائر العاصمة.

وبالنسبة للطور المتوسط فإن المواد المعنية بالامتحان تتمثل في اللغة العربية، الرياضيات، علوم فيزيائية. بالإضافة كذلك إلى اللغة الفرنسية. وبالنسبة للطور الثانوي فإن المواد التي سيتم الامتحان فيها في الشعب الأدبية. تتمثل في اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية.

وبالنسبة لشعبة العلوم فتتمثل المواد في الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة،علوم فيزيائية، ولغة عربية.