امتحان البكالوريا التجريبية الأحد القادم

قررت وزارة التربية الوطنية إجراء، امتحان البكالوريا التجريبية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي الأحد القادم عبر كل المؤسسات التربية.

وجاء هذا القرار في المنشور الوزاري المعدل لتاريخ رزنامة اختبارات الفصل الثالث.

وعليه لم يتبق سوى 5 أيام لانطلاق هذه الاختبارات التي ستكون شبيه إلى حد بعيد بامتحان البكالوريا.

وتشير المعلومات إلى أن غالبية المؤسسات التربوية انتهت من البرنامج الدراسي بنسب متقدمة، وهو دليل على الاستقرار الذي عرفه القطاع في هذا الموسم الدراسي الذي اتسم بالهدوء، بعد السياسة التي انتهجتها الوزارة المتمثلة في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للنهوض بالقطاع من جهة، ومحاولة حل الاشكالات بطريقة سلسة من جهة أخرى.