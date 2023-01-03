امتحان البكالوريا.. هذا ماقاله وزير التربية حول مراجعته

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن امتحان شهادة البكالوريا لن يشهد أي تغيير هذه السنة. كما أوضح وزير التربية، “ليس هناك أي تغيير في الامتحان خلال هذه السنة”.

في حين، اعتبر بلعابد، أن مراجعة امتحان البكالوريا يتطلب إصلاح نظام التعليم الثانوي.

وعبّر، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن رضاه من نتائج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي. حيث قال إن النتائج كانت حسنة جدا، وسط تفاءل تلاميذ السنة الثالثة.

كما كشف، وزير التربية، في فوروم الإذاعة الوطنية، الاثنين، أن القطاع بصدد التحضير لتعليم اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة. وهذا خلال الدخول المدرسي المقبل، أين من المرتقب أن تكون برامج جديدة. مضيفا “على أن يكتمل النصاب في السنة الدراسية 24-25 بتعليمها في السنة الخامسة وفق ما تقرر.

وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم التخلي عن امتحان نهاية السنة في الطور الابتدائي “السانكيام”. كما أشار وزير التربية، إلى أن الامتحان سيعوض بتقييم المكتسبات الذي سيكون مفيدا دون أن يربك التلميذ.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح سابقا أنه لن يدخل في احتساب المعدل السنوي العام. كما أشار وزير التربية خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم مكتسبات التلاميذ في التعليم الإبتدائي. أنه تم تنظيم ورشات خاصة يشارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي. مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الإمتحان هذه السنة.