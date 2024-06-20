امتحان البيام.. الإنتهاء من التصحيح الأول والإنتقال إلى التصحيح الثاني

انطلقت عملية التصحيح الثاني الخاصة بامتحان نهاية التعليم المتوسط” البيام”، وهو التصحيح الذي يسبق المرحلة الأخيرة من العملية في حال تفاوت في نقاط كل تلميذ .

وأجمع العديد من الأساتذة على ان النتائج الخاصة بالتصحي تراوحت بين الممتازة والمتوسطة، حيث تم تسجيل علامة 20 من 20 في مواد الرياضيات الفيزياء والعلوم ، كما تم تسجيل علامات تتراوح بين 9 الى 15 في نفس المواد لنسبة كبيرة للتلاميذ .

هذا وأكد العديد من الأساتذة المصححين أن التلاميذ الذين تحصلوا على معدل أقل من 10 من 20 لديهم فرصة كبيرة للانتقال إلى الطور الثانوي بحسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية بحيث يتم جمع العلامة المحصل عليها في الشهادة مع الفصول الثلاث وفي حال حصل المترشح على معدل يفوق 10 من 20 فبإمكانه الانتقال الى السنة الاولى ثانوي .

وسبق وان أوضحت وزارة التربية الوطنية ، أن”التلاميذ الذين لم يتحصلوا على الشهادة يتم توظيف معدل الفصول الثلاث، مع العلامة المحصل عليها في الشهادة ويقسم المجموع على اثنين ،حيث إذا تحصل التلميذ على معدل 20/10 فينتقل إلى السنة الأولى ثانوي.