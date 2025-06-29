امتحان البيام.. المدرسة الجزائرية الدولية في الصدارة ..وبرج باجي مختار تتذيل الترتيب

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن المرتبة الأولى من حيث نسبة النجاح في امتحان البيام حصدتها المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا بنسبة 88.46 بالمائة “.

أما المرتبة الثانية، فقد تحصلت عليها ولاية تيزي وزو بنسبة 76 بالمائة وهي نسبة محترمة جدا تعكس الجهود المبذولة. من قبل الطاقم التربوي على مستوى الولاية. حسب ما أكده الوزير.

من جهة أخرى، أكد الوزير في الندوة الصُحفية التي نشّطها اليوم الأحد، أن ولاية برج باجي مختار تحصلت على المرتبة الأخيرة. وهو ما يستلزم من القائمين. على القطاع بالولاية على ضرورة المرافقة وبذل مجهود أكبر. من أجل تحصيل نتائج أحسن خلال الموسم الدراسي المقبل.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إنّ النتائج أظهرت 8 ولايات تحصلت على نسب متدنية، وهو الأمر الذي يتطلب مرافقة. وشحذ أكبر للامكانيات لتحسين النتائج والأداء.

كما أشار الوزير الى أن مدارس أشبال الأمة تحصلوا على العلامة الكاملة أي 100 بالمائة على مستوى كل الولايات. المتواجدة فيها هذه المدارس على غرار تيارت بجاية، بشار، تيسمسيلت ووهران.

.