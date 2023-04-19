امتحان السانكيام تسبب في تسريب 48 بالمائة من التلاميذ
قال مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية ضيف الله محمد ، أن 48 بالمائة من التلاميذ. المنتقلين إلى السنة أولى متوسط يفشلون في مواصلة مشوارهم الدراسي بسبب نظام التقويم. الذي كان يتم اعتماده في السنة الخامسة ابتدائي.
وقال المتحدث في برنامج ضيف الصباح بالاذاعة الجزائرية، أن النظام الذي كان معتمدا “سانكيام” تسبب بشكل كبير في فشل العديد من التلاميذ في مواصلة دراستهم، بسبب نسبة الإعادة الكبيرة في السنة أولى متوسط .
وقال المتحدث أن اعتماد الامتحان على ثلاث مواد المتمثلة في اللغة العربية ،الرياضيات ، واللغة الفرنسية ، أدى بالتلاميذ والأساتذة بعدم الاهتمام بالمواد الأخرى، على غرار التربية العلمية التي تتفرع منها مادتي العلوم والفيزياء في الطور المتوسط ، إضافة إلى عدم الاهتمام بالتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية .
وأضاف المتحدث أن عدم الإهتمام في السنة الخامسة بهذه المواد بالقدر الكافي، ساهم في فشل التلاميذ على مواصلة دراستهم. حيث كانوا يهتمون بالنقاط فقط في التعليم الابتدائي دون تقييم المكتسبات .
20 بالمائة نسبة الإعادة في السنة أولى متوسط
في حين، كشف مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، ضيف الله محمد، أن نسبة الإعادة في السنة أولى متوسط وصلت إلى 20 بالمائة.
بالأرقام قال المتحدث في برنامج ضيف الصباح للاذاعة الجزائرية، أنه في الموسم الدراسي 2014/2015 أعاد 96 ألف تلميذ السنة في السنة أولى متوسط. وفي السنة الدراسية 2015 و2016 أعاد 96 ألف تلميذ السنة أولى متوسط. وفي الموسم الذي يليه أعاد 104 آلاف تلميذ السنة. فيما وصل عدد التلاميذ الذين أعادوت السنة سنة 2018 113 ألف تلميذ.
كما قال المتحدث إن التلاميذ كانوا يتنقلون بتعليمات لا يمكن الاعتماد عليها في التعليم المتوسط. وهذا ما ساهم في ارتفاع نسبة الإعادة .