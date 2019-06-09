امتحان اللغة العربية في متناول جميع تلاميذ “البيام”

أخبار الجزائر
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امتحان اللغة العربية في متناول جميع تلاميذ “البيام”
بقلم أسماء.ع

أجمع تلاميذ، شهادة التعليم المتوسط، “البيام” على أن امتحان اللغة العربية، كان في متناول الجميع.

وقالت إحدى، المترشحات، إن اختبار اللغة العربية كان سهلا، وفي متناولها.

واجتاز المترشحون “البيام”، في أول يوم من الامتحان، كلا من اللغة العربية، علوم فيزيائية وتكنولوجيا.

فيما خصصت الفترة المسائية لاجتياز امتحاني التربية الإسلامية والتربية المدنية.

ويمتحن أزيد من 630 ألف مترشح، اليوم، في شهادة التعليم المتوسط عبر 2490 مركز إجراء، على مستوى التراب الوطني.

ويمنع كل مترشح متأخر عن توقيت الامتحان بنصف ساعة من الدخول لقاعة الإجراء.


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