امتحان تقييمي لتلاميذ “السانكيام “

أعلن، اليوم، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تنظيم بداية من السنة الدراسية الجارية، امتحانا لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، وذلك من دون احتساب نتائجه في معدل الانتقال إلى الطور المتوسط.

الإجراء الجديد يتم الشروع في العمل به بداية من هذا الموسم

وأوضح بلعابد في تصريح صحافي على هامش تنظيم اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير هذا الامتحان، أنه “تم اليوم وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات المتعلقة باعتماد امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، الذي سيشرع في تنظيمه بداية من السنة الدراسة الجارية”.

احتساب نتائج الامتحان التقييمي في معدل الانتقال

وأبرز الوزير أن هذا الامتحان الذي “لا تحتسب نتائجه في المعدل العام للانتقال إلى الطور المتوسط، يهدف إلى تشخيص النقائص التي قد يعاني منها أبناؤنا في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي”، وهو الشأن الذي سيمكن “ضمان معالجة بيداغوجية محكمة ترمي إلى إعطاء التلاميذ فرصا للنجاح في مسارهم الدراسي، لا سيما بعد تصحيح الاختلالات التي يظهرها هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات في نهاية الطور الابتدائي”.

كما ذكر بلعابد أن “هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات، سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي، الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة”، مشيرا إلى أن “قرار التخلي جاء عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه، فضلا عن تسجيل ضغوطات نفسية كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان”.