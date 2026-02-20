امتحان تقييم المكتسبات.. هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية

سطرت وزارة التربية جملة من الإجراءات التنظيمية. لضمان شفافية ومصداقية امتحان تقييم المكتسبات. حيث يُسجَّل جميع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. آليا عبر الأرضية الرقمية في أجل أقصاه 26 فيفري

وتُعد مواضيع الاختبارات بشكل جماعي بين المقاطعات التفتيشية المتجاورة، بما يعزز توحيد المعايير البيداغوجية. على أن يتولى مفتشو المواد إعداد الأسئلة ونماذج التصحيح بمشاركة الأساتذة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 16 أفريل، قبل طبع المواضيع بين 19 و30 أفريل 2026.

كما تُنجز التقييمات. الشفوية والأدائية ابتداء من الفصل الثالث عن طريق المتابعة المستمرة لأداء التلاميذ. على أن تُستكمل قبل نهاية أفريل، ما يسمح بتقديم صورة دقيقة عن مستوى تحكم المتعلمين في الكفاءات المستهدفة.

ويعكس هذا التنظيم توجها تربويا يرمي إلى ترسيخ ثقافة التقييم البيداغوجي المستمر. باعتباره أداة لتحسين التعلم وليس مجرد محطة للامتحان.