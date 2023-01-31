امتلاء السدود الشرقية بنسبة 48 بالمائة ولا تفريغ حتى تصل 100 بالمائة

كشف مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق، عبد العزيز بولشفار، أن نسبة امتلاء سدود الشرق تقدر بـ48.1 بالمائة إلى 30 جانفي. مشيرا إلى أن عدد السدود المتواجدة في شرق الجزائر يبلغ 34 سدا.

كما أوضح، بولشفار، أن خلال الفترة الممتدة بين 19 و30 جانفي منسوب المياه بالسدود الشرقية ارتفع بـ110 ملايين متر مكعب. وهذا راجع إلى تساقط الثلوج والأمطار الأخيرة.

وقال المتحدث، أن 25 مليون متر مكعب من المياه دعمت سد بني هارون بميلة بعد التساقطات الأخير لتبلغ نسبة امتلائه 76 بالمائة. ومنسوب المياه بسد بني زيد بسكيكدة وصل الى 34 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ87 بالمائة. ومنسوب المياه بسد مكسة بالطارف يصل إلى 20 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ85 بالمائة . وسدود ولاية جيجل المتمثلة في كيسير، بوسيابة، تابلوط، ارتفع منسوبها بكميات مقبولة ،فنسبة امتلاء سد كيسير وصلت إلى 98 بالمائة. سد بوسيابة بنسبة امتلاء 95 بالمائة، تابلوط بنسبة امتلاء 88 بالمائة. ونسبة امتلاء سد ولجة ملاڨ بتبسة وصلت إلى 82 بالمائة.

وأكد، مدير وحدة التفتيش، أن صمامات التفريغ لن تفتح إلا بعد بلوغ نسبة امتلائها 100 بالمائة. مشيرا إلى أنها ستفتح في حالات خاصة واستثنائية بإذن من المديرية العامة للسدود والتحويلات. مثل الأمطار التي تأتي بالأوحال والطمي لتفادي توحل السدود.

كما لم تعرف بعض السدود ارتفاع منسوبها كسد عين زادة ببرج بوعريريج (11 مليون و820 ألف متر مكعب بنسبة امتلاء 10 بالمائة). وسد زردازة بسكيكدة بنسبة امتلاء 10 بالمائة، وسد الشافية بالطارف بـ15 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء 10 بالمائة. ونسبة امتلاء سد الموان بسطيف تقدر بـ10 بالمائة بحجم 13 مليون متر مكعب. ونسبة امتلاء سد ايغيل مدى ببجاية الذي يمون سد الموان بسطيف تقدر بـ11 بالمائة بـ10 ملايين متر مكعب. في حين، أشار بولشفار، إلى أنه ينتظر ارتفاع المنسوب في الأيام القادمة مع ذوبان الثلوج بولايتي بجاية وجيجل .