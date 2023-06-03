امتلاء ملعب 5 جويلية من قبل أنصار سوسطارة قبل النهائي

امتلأ ملعب 5 جويلية الأولمبي عن آخره قبل قليل وساعات من انطلاق النهائي المرتقب بين أنصار اتحاد العاصمة ويانغ افريكانز.

كما صنع أنصار سوسطارة أجواء خيالية فوق المدرجات، طيلة الساعات التي تواجدوا فيها بمدرجات الملعب التاريخي، وانفجرت مدرجات الملعب أثناء دخول القائد زين الدين بلعيد ورفقائه لأرضية الميدان قبل انطلاق المباراة التاريخية.

وغابت هذه اللحظة عن ملعب 5 جويلية الأولمبي قبل سنوات طويلة، و منذ عهد تألق فريق شبيبة القبائل في الساحة الإفريقية، وهو الأمر الذي أسعد كثيرا المتتبعّين وخاصة الانصار الذين لم يحالفهم الحظ في التنقل الى الملعب.

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