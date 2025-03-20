امتناع بعض الأساتذة صب نقاط التلاميذ..وزير التربية يأمر بتويجه اعذارات

وجه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعليمات صارمة وأمر بتوجيه إعذارات لأساتذة الممتنعين عن صب علامات الفصل الثاني ومنع التلاميذ من كشوف نقاطهم.

كما شدّد الوزير في الندوة التي عقدها بتقنية التحاضر المرئي على أن الاستمرار في عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات.

وفي هذا الإطار، أكّد ا الوزير بكل صرامة على وجوب تنفيذ توجيهاته وتعليماته حيثأعطى توجيهات صارمة. لمديري التربية لحماية الحق النقابي داخل المؤسسات التربوية والمحافظة على إبقاء باب الحوار مفتوحا. وفق ما يقضي به القانون 23-02، ووفق نمط كل منظمة نقابية فيما إذا كانت تمثيلية أو لا.

كما أكّد الوزير على حرص الوزارة على التزاماتها التي قطعتها مع شركائها الاجتماعيين فيما تعلّق برزنامة تلقّي الاقتراحات. الخاصّة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، وبداية مناقشتها ابتداء من يوم 06 أفريل 2025.

وفي هذا الصّدد، ذكّر الوزير أن جميع المنظمات النقابية رحّبت بالإجراء وقدّمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE). وهذا ما لا يدع أي مبرّر للإضراب أو أية مقاطعة.

واضاف انه في ظل استجابة جميع المنظمات النقابية لهذه المرافقة، وفي ظل سياسة الحوار المنتهجة من طرف الوزارة. ر على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني.