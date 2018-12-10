امرأة «بزناسية» تحاول تهريب 40 ألف أورو في ملابسها الداخلية!

كانت متوجهة على متن رحلة من مطار هواري بومدين نحو تركيا لاقتناء ملابس العرائس

أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، محاولة سيدّة في الأربعين من العمر، تهريب ما قيمته 39 ألفا و500 أورو إلى تركيا، خلال إحدى الرحلات المبرمجة بين مطاري هواري بومدين واسطمبول.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية التي جرت أول أمس، تمت بعد إخضاع المرأة للتفتيش اليدوي من طرف عونات إناث، حيث جرى العثور على مبلغ 7 آلاف أورو مخبأة في حقيبة يد المسافرة التي بينت التحقيقات أنها تمارس نشاط التجارة في ملابس الفتيات المقبلات على الزواج.

وبعد توسيع التفتيش إلى الملامسة الجسدية، تمّ ضبط كمية أخرى من العملة الصعبة تقدر بـ32.5 ألف أورو مخبأة بإحكام داخل ملابسها الداخلية، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمال المحجوز بـ39.5 ألف أورو، ليتم اقتياد المرأة المشتبه فيها إلى جهات التحقيق الداخلي بالمطار، قبل أن يتمّ تقديمها أمس الأحد للمثول أمام الجهات القضائية.

وحسب مصادر «النهار»، فإنّ المتهمة المسمّاة «م.زهيّة» صرحت خلال مراحل التحقيق الإبتدائي معها، بأنها جلبت معها المبلغ الضخم الذي كانت بصدد تهريبه إلى تركيا لاقتناء ملابس عرائس من تركيا، بغرض المتاجرة فيها في الجزائر كونها تمارس نشاط بيع الألبسة النسوية.

وعن مصدر المبلغ الذي لم تصرّح به خلال رحلتها، فقد قالت بشأنه إنه تحصّلت عليه بعد بيعها قطعة أرض بالعاصمة، فقرّرت بعدها السفر إلى تركيا لشراء ملابس العرائس.

ومن المنتظر أن تمثل المتهمة أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء الأسبوع المقبل، لمواجهة تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.