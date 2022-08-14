امرأة تحدث حالة من الرعب داخل طائرة وتتسبب في هبوط اضطراري

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن امرأة أحدثت حالة من الرعب لدى ركاب طائرة بعد إقلاعها من جزيرة قبرص. فيما تمكن أحد الركاب من طرحها أرضا وتقييدها.

الحادثة وقعت الخميس الماضي، بعدما أقلعت طائرة تابعة لشركة “جيت 2″، البريطانية المنخفضة التكاليف. من مدينة لارنكا القبرصية إلى مدينة مانشستر البريطانية.

وبدأت القصة، بعد إقلاع الطائرة بقليل، عندما وقفت امرأة في ممر والطائرة وزعمت أنها تحمل متفجرات بحوزتها. وحاولت اقتحام قمرة القيادة مرتين.

وركزت الصحيفة على الراكب، الذي تمكن من تقييد حركة امرأة، ادعت أنها كانت تحمل متفجرات في ملابسها، ووصفته بـ”البطل”.

وسألت المرأة أطفالها الذين كانوا معها إذا كانوا مستعدين للموت. وإمعانا في تخويف الركاب زعمت أن والديها كانا عضوين في تنظيم داعش الإرهابي.

ووصف الرجل البريطاني ما قام به، إذ تقدم صوب المرأة عندما حاولت الاقتراب من قمرة القيادة مجددا. حيث طرحها على أرضية الطائرة، وعندها نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في مطار باريس.

وبعدما هبطت الطائرة في مطار العاصمة الفرنسية، صعدت عناصر الشرطة على متن الطائرة وألقت القبض على المرأة وأخرجتها من هناك.

ولم يتضح إذا كان تهديد المراة كاذبا أم لا، ولم تظهر أي معلومات عنها، لكن شركة “جيت 2”. أكدت أنه جرى تحويل الطائرة المنطلقة من لارنكا إلى مانشستر إلى باريس، من أجل إخراج “الراكب المزعج”.