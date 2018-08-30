امرأة تحرق زوجها «الماصو» بالبنزين داخل المنزل بعد خلافات بينهما !

الضحية في الستينيات من عمره ولديه أحفاد

أقدمت، مساء أمس، المسماة «ج.م» البالغة من العمر 56 سنة، على حرق زوجها المسمى «ب.ع» في عقده السادس من العمر، بمادة البنزين بعدما نشب بينهما شجار داخل منزلهما العائلي الكائن مقره بحي برال صالح في سوق أهراس.

وحسبما علم من محيط الضحية الذي يعمل بنّاء، فقد نشب شجار عنيف بينه وبين زوجته تبادلا فيه الضرب والتشابك بالأيادي، حيث ثارت ثائرة الزوجة التي تعوّد الأخير على الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وقامت بسكب كمية من البنزين على جسدها ثم على زوجها وأضرمت فيه النار، ثم خرجت من المنزل في حالة هستيرية وذعر كبير وهي تصرخ وتجري، واتجهت إلى مصالح الأمن الحضري الرابع.

في الوقت الذي كان الزوج يصرخ ويصارع لهيب النار الذي أتى على كامل جسمه، أين تدخل بعض الجيران وساعدوه في إطفاء لهيب النار المشتعلة في جسمه، عن طريق سكب الماء، كما قاموا بالاتصال بمصالح الحماية المدينة التي حضرت على الفور.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي وسط المدينة، أين تم تحويله مباشرة إلى قسم الإنعاش.

وحسب مصادر طبية، فإن الزوج الضحية أصيب بحروق خطيرة من الدرجة الثانية والثالثة وحالته خطيرة، كما تم تحويل زوجته إلى قسم جراحة النساء لأنها أصيبت هي الأخرى بحروق في مناطق عدة من جسمها.

وحسب مصادر مؤكدة فإن الضحية اتهمها رفقة ابنيها بأنهم اشتركوا في الاعتداء عليه.

للإشارة، فإن الزوج وزوجته أبوان لخمسة أبناء منهم المتزوجون ولديهم أبناء، وحسب ما أسرته مصادرنا، فإن الأخيرين كانا على خلاف مستمر ويتشاجران دوما بسبب خلافات عائلية.