امرأة تذبح زوجها ثم تطارده إلى غاية مقر الشرطة في بئر العاتر بتبسة!

طردها قبل أيام من منزله بسبب مشاكل لتعود إليه وتقتحمه في حالة هستيريا

الضحية نجا بأعجوبة بعدما لجأ إلى مركز الشرطة والدماء تسيل من رقبته

اهتزت بئر العاتر في تبسة، أول أمس، على وقع حادثة إقدام زوجة في عقدها الرابع على محاولة قتل زوجها، بعد قيامها بذبحه بسكين، قبل تمكنه من الإفلات من قبضتها رغم ملاحقتها له.

أين سقط أمام مقر أمن دائرة بئر العاتر في بركة من الدماء النازفة من رقبته، لتتدخل عناصر الشرطة بسرعة لتحويله إلى قسم الاستعجالات الطبية والجراحية بالمستشفى العمومي الحكيم هدام التجاني في بئر العاتر، قبل أن يقوموا بتوقيف الزوجة وإخطار وكيل الجمهورية بالوقائع.

فيما تم استرجاع السكين الذي استخدمته لتنفيذ جريمتها. وأكد الطاقم الطبي المشرف أن حالة الزوج الضحية مستقرة، كون الوريد لم يصب.

ورغم تحفظ مصالح الأمن على خلفيبات وأسباب الجريمة، لكن مصادر «النهار» قالت إن المرأة تزوجت الضحية بعد طلاقها من شخص آخر، قبل أن تتفاقم بينهما مشاكل عائلية، مما أدى إلى قيام الزوج بطردها من منزله، لتعود بعد أيام وهي في حالة هستيريا وتشرع في ذبح زوجها، في انتظار الانتهاء من التحقيق، قبل تقديم الملف أمام وكيل الجمهورية.