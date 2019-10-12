امرأة ترأس المجلس الشعبي الوطني لأيام

عين رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، البرلمانية فرخي بدرة نائب رئيس المجلس عن كتلة الأحرار، رئيسة للمجلس بالنيابة.

وجاء التعيين الذي أقره سليمان شنين، تحسبا لغيابه عن أرض الوطن، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تنظمه هذه السنة صربيا.

ويقود شنين وفدا برلمانيا جزائريا، يتشكل من عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

ومن المرتقب أن تبدأ أشغال الاتحاد البرلماني الدولي يوم غد، بالعاصمة الصربية بلغراد، وتنتهي يوم 17 أكتوبر.

ويعتبر قيام شنين بتعيين برلمانية امرأة رئيسة للمجلس بالنيابة لأول مرة في تاريخ الجزائر، بمثابة رسالة قوية، مفادها التزام الجزائر بشأن مشاركة المرأة وإشراكها في الحكامة السياسية.

كما أن هذه الرسالة تحمل من الدلالات السياسية الحزبية، الكثير، لكون صاحب قرار التعيين شخصية تنتمي للتيار الإسلامي، وهو ما ينفي عن منتسبيه كل ما يُلصق بهم من مآخذ بشأن معاداة المرأة، ومعارضتهم لممارستها السياسة.