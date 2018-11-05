امرأة تسكب الزيت المغلى على قريب زوجها انتقاما منه على تطليقها!

حمّلته مسؤولية قيام خاله بالانفصال عنها

أمر، نهار أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، بإحالة ملف سيدة تبلغ من العمر 53 سنة على قاضي التحقيق، وهذا لسماع أقوالها في الجرم الخطير الذي ارتكبته بمشاركة ابنتيها البالغتين من العمر ما بين 19 و21 سنة.

حيث تتلخص وقائع القضية حسب مصادر عليمة التي أوردت الخبر لـ»النهار»، بعد أن ساد خلاف بين المتهمة والضحية الذي يعد ابن أخت طليق المتهمة، قبل أن يتطور ويبلغ مسمع العام والخاص ببلدية بوشطاطة في سكيكدة.

حيث قالت مصادر إن المشتبه فيها الرئيسية حمّلت الضحية مسؤولية التسبب في طلاقها مع زوجها بعد أن اتهمته بأنه كان يقوم بتوصيل معلومات وأخبار خطيرة وغير صحيحة على بعض السلوكيات والأفعال التي كانت تقوم بها، لتتعكر بعدها الأجواء والحياة العائلية بين السيدة المشتبه فيها وبين خال الضحية وزوجها، ليقوم الأخير بتطليقها.

وإثر ذلك، راحت المرأة المطلقة تقوم رفقة ابنتيها بالترصد لتحركات الضحية وهو في طريق العودة إلى منزله، أين اعترضن طريقه وقمن بسكب الزيت المغلي عليه وتسببن له في إصابات بالغة الخطورة على مستوى الوجه والعينين.

وقد أمر وكيل الجمهورية بعرض الضحية على مستوى الطبيب الشرعي بمستشفى سكيكدة لتحديد العجز الطبي للضحية، الذي يكون قد فقد النظر بإحدى عينيه.

مما بات يشكل جناية محاولة القتل المفضي إلى فقدان إحدى العينين، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة.