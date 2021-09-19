امرأة تضرم النار في جسدها أمام مقر دائرة “فكرينة” بأم البواقي!

فتحت، أمس، أجهزة الأمن لدائرة “فكرينة” في ولاية أم البواقي، تحقيقا أمنيا حول حادثة محاولة انتحار حرقا، ورفع تقرير مفصل إلى الجهات المعنية الإدارية والقضائية حول الأسباب والخلفيات التي دفعت امرأة لا يتجاوز سنها العقد الرابع من العمر، ويتعلق بالمسماة “ا.ل.ز”، التي قامت بإشعال النار في ملابسها أمام مقر الدائرة، في مشهد مؤسف ومرعب، أين أصيبت بحروق صنفت من الدرجة الثانية على المستوى العلوي من جسدها، وتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى “زرداني صالح” في “عين البيضاء” من قبل مصالح الحماية المدنية لوحدة “فكرينة”، من أجل معالجتها وإنقاذها من الموت بالنظر إلى إصاباتها الخطيرة، بعدما قدمت لها الإسعافات الأولية في عين المكان.

وحسب مصادر “النهار”، فإن أسباب إقدام هذه المرأة على هذا الفعل، يعود إلى إقصائها من قائمة السكنات الاجتماعية المفرج عنها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي عرفت احتجاجات كبيرة، وسبق لـ “النهار” وأن تناولت الموضوع في أعدادها السابقة، كما تداول الشارع في بلدية “فكرينة” تفاصيل أخرى تخص محاول الانتحار هذه، وقد يثبتها التحقيق أو ينفيها من خلال سماع كل من حضروا الحادثة التي استنكرها وندد بها الشارع في بلدية “فكرينة”.