امرأة تطعن صديقتها بسبب تعليق

زُعم أن امرأة طعنت صديقتها بعد أن أدلت الأخير بتعليق حول نظافة المنزل. الذي يحتوي على آثار براز كلاب وفئران ميتة، في ولاية نبراسكا.

وتم استدعاء ضباط شرطة لينكولن إلى منزل تاتيانا إنيجويز البالغة من العمر 24 عامًا بعد مشاجرة بين شخصين.

وبحسب تقرير الشرطة، أعربت صديقة تاتيانا عن أسفها لعيش طفلين في بيئة مليئة بالبراز.

وهددت إنيجيز صديقتها عدة مرات قبل أن تطعنها بسكين، حيث أصيبت في عينها.

وتم إلقاء القبض على هذه الأمريكية بتهمة الاعتداء المسلح وحيازة سلاح محظور، بحسب شبكة Law&Crime Network.

وأكد ضباط الشرطة الذين دخلوا المنزل أن منزل تاتيانا كان في حالة يرثى لها.

وأضافت السلطات أنه تم العثور على سكين “كبير” بالقرب من مسرح الجريمة.

ولا تزال المرأة محتجزة في انتظار دفع الكفالة البالغة 25 ألف دولار أمريكي.