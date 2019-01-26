امرأة تقتل زوجها الشيخ بقضيب حديدي خلال تأديته الصلاة وترمي بجثته داخل إسطبل!

قالت إنها انتقمت منه لأنه ضربها بعدما اتهمها بسرقة أمواله

أدانت محكمة الجنايات امرأة تبلغ من العمر 51 سنة، بحكم الإعدام بتهمة قتل زوجها وهو شيخ في الثمانينات من عمره.

باستعمال قضيب حديدي مع خنقه بأسلاك معدنية ورمي جثته داخل إسطبل الأغنام بقرية الفراكسة في وادي البردي جنوب إقليم ولاية البويرة.

وحسبما دار من نقاش بالقاعة التي احتضنت جلسة المحاكمة، فإن الوقائع تعود إلى شهر أكتوبر 2017.

حيث وقعت مناوشات بين الزوجة المتهمة والضحية بعد صلاة المغرب، بعد اختفاء مبلغ مالي من صندوق الضحية.

لتتطور الملاسنات إلى إقدام الضحية على ضرب زوجته بعصا خشبية.

وإثر ذلك استشاطت الزوجة غضبا من زوجها وراحت تترصده داخل المنزل إلى أن حان موعد صلاة العشاء.

حيث استغلت انشغال زوجها بتأدية الصلاة لتباغته بقضيب حديدي انهالت بواسطته عليه، مستهدفة منطقة الرأس، حسبما أثبتته الخبرة الطبية.

وبعد ذلك شرعت الزوجة في خنق زوجها باستعمال سلك معدني، إلى أن انقطعت أنفاسه كلية، حينها تأكدت الزوجة أن زوجها فارق الحياة.

لتشرع بعدها في جر جثته إلى غاية إسطبل مخصص لمبيت الأغنام.

ولطمس جريمتها، راحت الزوجة القاتلة تخبر أبناءها أنها عثرت على والدهم ملقيا على الأرض داخل الإسطبل.

غير أن تقرير الطب الشرعي وتحقيقات الدرك كشفت عكس ذلك، حيث تمكن المحققون من معرفة تفاصيل ما جرى.

قبل أن يواجهوا الزوجة المشتبه فيها بالأدلة، لتنهار وتعترف بكل ما نسب لها.

وعند مثولها نهاية الأسبوع أمام المحكمة، وعلى ملامحها علامات الارتباك والخوف.

صرحت المتهمة بأن زوجها كان يشك دوما فيها ويتهمها بسرقة مبالغ مالية من صندوقه الخاص، مضيفة أنه ضربها في تلك الليلة ضربا مبرحا.

فلم تجد ما تنتقم به لنفسها منه غير إزهاق روحه على خلفية أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية -حسب تصريحاتها بالجلسة.

أما ممثل النيابة، فقد التمس تسليط حكم السجن المؤبد في حق المتهمة، وبعد المداولات نطقت المحكمة بـ15 سنة سجنا نافذا في حقها.