امرأة تقود عصابة للسطو على المحلات التّجارية ببومرداس

أوقفت مصالح أمن بلدية حمادي ببومراس، عصابة تتكون من 8 أشخاص مختصة في السطو على المحلات التّجارية.

وأوضح بيان لمصالح أمن الولاية، أنّه بعد مداهمة ليلية خاصة في الأماكن والنقاط المعزولة عبر إقليم الاختصاص.

لغرض التحقيق في عدة قضايا إجرامية، تعلقت بجرائم السطو التي استهدفت المحلات التجارية على مستوى مدينة حمادي.

تكللت هذه المداهمات إثر التحريات المعمقة من طرف الأمن الحضري حمادي، باسترجاع دراجة نارية محل بحث.

وإلقاء القبض على 8 أشخاص مشتبه بهم، بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 19 و 23 سنة ينحدرون من بلدية حمادي.

وقد تم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية ليتم بعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.