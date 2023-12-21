امرأة تنافس بوتين على رئاسة روسيا

قدمت السياسية الروسية المستقلة إيكاترينا دونتسوفا، يوم أمس الأربعاء، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار 2024.

ولكن هذه مجرد خطوة أولى: إذ يتعين على المرشحة الآن أن يجمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع تأييد. وهي مهمة لن تكون سهلة. وقالت إيكاترينا دونتسوفا (40 عاما) إن هناك دائما فرصة بنسبة 50/50.

وتم استدعاء إيكاترينا دونتسوفا من قبل مكتب المدعي العام بعد أن أعلنت نيتها الترشح للانتخابات.

وأضافت: “لدينا برنامج إيجابي إلى حد ما، ونحن لا نعارض أي شيء، نحن مع السلام والعمليات الديمقراطية”.

وقدرت هذه الصحفي السابق ونائب البلدية أن “الناس يريدون البديل واستعادة الثقة في العملية الانتخابية”. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، قالت إنها جمعت بالفعل “أكثر من 10000” من أصل 300000 توقيع مطلوبة.