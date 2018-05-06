امرأة ضمن شبكة تحترف النصب على أصحاب المؤسسات التجارية  ببومرداس

أطاحت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية لأمن ولاية بومرداس، بشبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال.

وتشير المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين الى أن أفراد العصابة، كانوا يقومون بإستهداف أصحاب محلات بيع الجملة .

من خلال تقديم طلبات بإسم مؤسسات وهمية مقابل شيكات مصرفية دون رصيد.

وحسب ذات المعلومات فقد تمت مباشرة التحقيقات من طرف مصالح الشرطة في ملابسات القضية بناءا على شكوى أحد التجار.

أين تقدم أحد التجار الساكن بمدينة خميس الخشنة والعامل بها تفيد بتعرضه لمحاولة نصب من طرف رجل وإمرأة.

حيث تقدما إليه للمحل،وقدما نفسيهما على أنهما تابعين لأحد المؤسسات الصناعية طالبين منه سلعة أجهزة كهرومنزلية.

قدرت قيمتها بـ أكثر من مليار ونصف مليون سنتيم على أن يقدمو له شيك ممضي بقيمة السلعة.

روادت صاحب المحل الشكوك وخاصة قيمة الشيك المقدم من طرفهم وعليه قام بإبلاغ مصالح الشرطة التي قامت بوضع خطة محكمة.

ليتم الإطاحة بالمشتبه فيهم و إيقافهم وإقتيادهم للمصلحة مع تحرير محاضر رسمية،ومن ثم تقديمهم الى وكيل الجمهورية للنظر في قضيتهم.