امرأة ضمن عصابة إجرامية حاولت إغراق حي باب الوادي بـ6916 قرص مهلوس

تمكّنت مصالح الأمن بالعاصمة، من توقيف عصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تضم أكثر من 5 متهمين يقطنون بحي بولوغين أعالي باب الوادي، من بينهم امرأة موقوفة تدعى ” أ.كاتية”. التي كانت هي الأخرى تتقاسم الأدوار مع شركائها المتهمين في بيع وترويج السموم أغلبهم من ذوي السوابق القضائية.

حيث مكّنت العملية بعد مداهمة أفراد الشرطة للحي وتفتيش مساكن المتهمين، من حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، كانت مهيأة للبيع من طرف أفراد العصابة، منها ما وزنه 1723 غ من ” الكيف المعالج” ، بالأضافة إلى 6916 كبسولة مختلفة الأنواع ومبالغ مالية متفاوتة القيمة تعدّ من عائدات البيع والترويج.

قضية الحال تمّ عرضها أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، أين مثُل المتهم الموقوف المدعو ” يوسف.ب.ع”. لمعارضة حكم غيابي محلّ استئناف من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي. يقضي بإدانته 7 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، بتاريخ 15 مارس 2026.

وتمّ بموجبه متابعته بجنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والتخزين بغرض بقصد البيع. بينما برّأته الهيئة القضائية ذاتها من جنحة تبييض الأموال.

وقائع القضية

ولدى التحقيق مع المتهمين تمّ ذكر المتهم الحالي ” يوسف.ب.ع” على لسان المتهم “ح.عبد الكريم” الذي لدى مشاهدته رجال الشرطة وهي تقوم بمداهمة الحي. قام برمي كيس المؤثرات العقلية للتخلص منها خشية توقيفه متلبّسا بها، حيث اعترف لرجال الضبطية، بـأن المتهم “يوسف.ب.ع” يعدّ جاره بحي بولوغين. وينشط معه في مجال بيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

ونفس التصريحات أدلت بها المتهمة ” ا.كاتية” حيث ذكرت تفاصيل عن نشاط العصابة التي تنضم إليها. مؤكدة أن المتهم ” يوسف.ب.ع” هو أيضا من بين المتهمين الذين تمكنوا من الفرار. وله علاقة وطيدة ببقية المتهمين الذي جرى توقيفهم وإحالتهم للتحقيق بمعيّتها.

وفي الجلسة واجه القاضي المتهم بعدة حقائق وقرائن قوية، تؤكد أنه متورّط مع المتهمين الذين سبق محاكمتهم عن التهم المتابع بها. غير أن المتهم نفى وأنكر بشدة كل التصريحات التي جاءت على لسان شركائه ورفقائه بالحي من بينهم “ا.كاتية” و “عماد.ع”.

وعن سبب عدم مثوله أمام قاضي التحقيق بمعية بقية المتهمين. أوضح المتهم أنه كان متواجدا تحت إجرءات الرقابة القضائية في نفس الملف، ولم يكن في حالة فرار.

من جهته دفاع المتهم التمس في مرافعته تبرئة ساحة موكله من روابط التهم المنسوبة إليه، لانعدام الركن المادي. باعتبار أن المتهم تم إدانته بناءً على تصريحات متهم على متهم. وفي الأخير التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم “يوسف.ب.ع”. ليقرّر رئيس الجلسة النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور