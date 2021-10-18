امرأة ضمن عصابة حاولت تهريب أكثر من 3.6 قناطير من “الكيف” في تلمسان

عملية الشرطة مكّنت من استرجاع 7 مركبات وأموال طائلة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في “منصورة” بولاية تلمسان، من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة لها امتداد دولي في إطار تهريب المخدرات القادمة من المغرب، حيث عالجت الفرقة المذكورة معطيات مؤكدة حول وجود “سيناريو” لتمرير كمية كبيرة من السموم على محور الطريق السيار شرق – غرب، وعليه تم ترتيب خطة محكمة، أسفرت عن إجهاض صفقة بيع ما زهاؤه 3 قناطير و 65 كيلوغراما من “الكيف المعالج”.

وتتمة للتحريات المفتوحة حول هذه العملية النوعية، داهم المحققون منازل المشتبه فيهم، أين كانت نتيجة ذلك صادمة بإلقاء القبض على 5 متورطين في الصفقة المخترقة، بينهم امرأة، علاوة على استرجاع 6 مركبات ودراجة نارية كانت تستغل في نقل السموم وحماية مهام عمليات التهريب التي كانت تستغرق مسافات بعيدة، تبدأ من الشريط الحدودي مع المغرب وتنتهي إلى الحدود البرية مع دول الجوار الأخرى.

وتبعا للتحقيقات، تم حجز مبلغ مالي معتبر في إطار تهريب الممنوعات مقدر بـ 191 مليون سنتيم.