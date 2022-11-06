الرقم السري :

138238

من تكمل إلى جانبه المشوار.. وترتقي وتحقق الأحلام

في عروضنا الخاصة لنهار اليوم، فرصة جديدة وأمل أخر يلوح في الأفق، لشاب أعرب عن خالص نيته في الارتباط. تقي وناضج، ينحدر من ولاية الجلفة، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 36 عام، لديه مستوى جامعي. موظف مستقر في مؤسسة عمومية ويملك مسكن خاص . يحلم بدخول القفص الذهبي و الاستقرار في الحلال مع امرأة طيبة تقدره وتكون له زوجة صالحة في الحلال. سنها لا يتعدى 30 سنة، يريدها عازبة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت. من إحدى ولايات الوسط الجزائري، أو ضواحي الجلفة.

الرقم السري :

138243

أرمل من الشرق يناشد رفيقة الدرب

رجل محترم وأصيل من شرق البلاد، أرمل أب لطفلة تحت وصايته، يبلغ من العمر 55 سنة، متقاعد من مؤسسة وطنية. ويملك مسكنا خاصا، حاصرته الذكريات، والوحدة صارت شيء لا يطاق، يتمنى أن يجد امرأة طيبة تعينه على العفة والستر. تتفهم حاجته لأن يكون أسرة مستقرة تنعم بالهناء والسكينة، امرأة يريدها من إحدى مدن الشرق الجزائري. سنها لا يتجاوز أقل من 52 عاما، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بأولاد. يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138244

امرأة طيبة كل ما يريد ويتمنى..

شاب من ولاية سيدي بلعباس، معروف بسيرته الحسنة، وأخلاقه المتميزة، يبلغ من العمر 40 عام. أعزب لا يسبق له أي نوع من الارتباط، لديه محل يمارس فيه تجارته البسيطة، كما يملك مسكن خاص. تكون له شريكة ورفيقة عمر يعاشرها بالإحسان، تكون عازبة مثله، سنها لا يتعدى 35 سنة. يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، من الغرب الجزائري يتمنى أن يجد له أميرة تصونه ويكمل إلى جانبها نصف الدين. ومن أجل ذلك يناشد شابة طيبة هادئة قلبها مفعم بالحب.

الرقم السري :

138245

من تصون وده وتكون زوجته على سنه الله ورسوله

نبقى في غرب البلاد دائما، ونعرفكم في هذا العرض بشاب متميز، هو من وهران، صادق وفي غاية الاحترام. أعزب لم يسبق له الارتباط، يبلغ من العمر 33 عام، يمارس مهنة التجارة ولديه مسكن خاص مع الأهل. يتمنى الاستقرار ودخول القفص الذهبي، إلى جانب فتاة تصون اسمه وتحفظ شرفه، يتخذها زوجة ورفيقة على سنة خير البرية. يريدها من غرب البلاد، أو من الوسط خاصة من القبائل، سنها أقل من 27 سنة. تكون عزباء لم يسبق لها الزواج. أما شرطه الوحيد أن تكون زوجة ماكثة في البيت يعد أن يوفر لها حياة كريمة.

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