امرأة عجوز ضمن شبكة احتيال تنشط عبر الفيسبوك باسم “أمي هي لكبيدة”

قامت مصالح الجمارك بحجز 1750 خرطوشة سجائر و15 ألف علبة سجائر موجهة للتهريب، بولايتي الوادي وإيليزي.

حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك. في بيان لها أنه ” في سياق تنفيذ برامج الرقابة الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المسطرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة. والفرقة الجهوية لمكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بإيليزي. وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز 1750 خرطوشة سجائر تم ضبطها مخبأة في مكان مهيأ خصيصا للتهريب على متن شاحنة تبريد. بالإضافة كذلك إلى 15000 علبة سجائر تم ضبطها على متن شاحنة صغيرة مموهة بـ 400 كغ من ورق الحنة “بضاعة تخفي الغش”.

وحسب ذات المصدر، فإن “العمليتين تكرسان المجهودات الميدانية الحثيثة لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين في سبيل حماية الإقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى السهر على صحة وسلامة المواطن ومكافحة التهريب بشتى أشكاله”.

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كما أحبطت فرقة الدرك الوطني بكونين، نقل وتهريب 22400 علبة سجائر اجنبية الصنع اماراتية متاتية عن طريق التهريب كانت مخبأة في الصندوق الخلفي. العملية تمت بوضع حاجز أمني عبر الطريق الولائي رقم 402 بين بلديتي كونين وورماس تم من خلالها حجز الكمية المذكورة وشاحنة. بالإضافة إلى المركبة التي كانت تقوم بفتح الطريق لمرور الشاحنة وتوقيف شخصين. وبعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا وتسليم البضائع لقباضة الجمارك.

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