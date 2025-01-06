امرأة على رأس ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مهام المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية قنون الجودي، واستخلفه بالسيدة صبيحة بوسدرة لتكون أول امرأة تعتلي هذا المنصب منذ تأسيس هذه الهيئة في أكتوبر 2020.

علمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة، بأن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة يوسف شرفة، أقال قنون الجودي بصفة مدير عاما لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية “ODAS” بعد مرور سنتين على تعيينه في المنصب الذي كان في 2022، ليستخلفه بالسيدة صبيحة بوسدرة.

وأكدت المراجع أن الوافدة الجديدة للديوان، كانت تشغل مديرة للمصالح الفلاحية بولاية أدرار طيلة الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية 2021 قبل أن تتم إقالتها من طرف الوزير السابق للقطاع عبد الحفيظ هني، وبنفس الولاية دائما كانت قد عينت على رأس ملحقة المعهد الوطني للسقي وصرف المياه منذ حوالي احدى عشر سنة وكان ذلك عام 2013.كما تلقت بوسدرة تكوينات في المجال الفلاحي بإحدى الدول الإفريقية.

وتأتي هذه الحركة من قبل الوزير شرفة، في وقت حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سنة 2025 الجارية كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي، حيث قال في كلمته بمناسبة انعقاد الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين “العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال 2025”.

كما دعا الرئيس بالمناسبة، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، وشدد على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وتحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام