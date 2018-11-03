امرأة من البدو الرحل وزوجها يقتلان صهرهما بسبب قضية شرف عمرها أكثر من 30 سنة!

محكمة جنايات باتنة نطقت في حق المتهمة بـ10 سنوات سجنا

نطقت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة جنايات باتنة الاستئنافية العادية، بحكم السجن مدة 10 سنوات، في حق امرأة تبلغ من العمر 53 سنة، بعد تورطها في قضية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وعن الحيثيات حسبما جرى في جلسة المحاكمة، وما يشير إليه التحقيق، فتعود إلى شهر جوان 2014، عندما قام زوج المتهمة بقتل الضحية في خيمتهم المتواجدة ببلدية عزيل عبد القادر بثلاث طلقات نارية، قبل نقله إلى مكان بعيد، أين تم دفنه، كان ذلك بعد أن استدرجته الزوجة إلى هناك إثر عقد اتفاق على موعد في خيمتها كونهم من البدو الرحل.

وبعد فتح تحقيق حول لغز الاختفاء المفاجئ للضحية تم اكتشاف الجريمة وتوقيف المتورطين، أما عن السبب الرئيسي في ارتكاب الجرم فيعود إلى وجود خلاف حول قضية شرف تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

ولم يتم الصلح إلا سنتين قبل الجريمة عندما تزوج ابن المتهمين ببنت الضحية، غير أن ذلك لم يطفئ نار الضغينة والحقد لتنتهي الأحداث بشكل مأساوي وغير إنساني.

يذكر أن النيابة العامة طالبت بتسليط عقوبة الإعدام وهو نفس الحكم الذي أدين به زوج المتهمة في وقت سابق.