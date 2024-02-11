امرأة مهدد بالحبس بعد سرقتها مجوهرات ابنة محامية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لامراة في العقد الثالث من العمر “أ.ح.ر”. بعد سرقتها مجوهرات ابنة محامية لدى نقابة البليدة “ت.م” .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى تاريخ 5 جويلية 2022. حيث قامت المتهمة ،بسرقة مجموعة من المصوغات من بينها سوار ذهبي و اقراط ذهب ،من منزل الضحية. التي تعد صديقتها منذ الصغر. و بعد ان اكتشتف ذلك قامت بالذهاب الى منزلها وتفتيش حقيبتها اليدوية. حيث ضبطت بداخلها تلك المسروقات، وبحكم الصداقة التي كانت بينهما طلبت منها استرجاع ما تم سرقته. الا أن المتهمة رفضت، وبعد رفع شكوى من طرف الضحية و تحويل القضية الى العدالة وجهت لها جنحة السرقة .

المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة محكمة الجنح نهاراليوم الاحد انكرت التهمة المنسوبة اليها و صرحت ان القضية ملفقة لها بغرض الانتقام منها ،الا ان الشاكية اكدت انها هي من قامت بسرقتها كما انها ذهبت الى منزل المتهمة وضبطت بحوزتها بعض من المسروقات التي قامت بسرقتها ، ملتمسة منها تعويض عن قيمة المسروقات ،وبعد التماس وكيل الجمهورية وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ 25 فيفري للنطق بالحكم في القضية .