الرقم السري :

136286

امرأة مهندسة من الجنوب تقبلك حتى لو كنت في الستين من عمرك

بأمل يحذوها أن السعادة ستكون من نصيبها لا محالة. تواصلت معنا امرأة من الجنوب معلنة رغبتها في أن تكون لها إنطلاقة جديدة على رحاب الحب والأمان. تواصلت معنا وأخبرتنا عن صدق نيتها في أن يكون لها من يأخذ بيدها ويسعدها. إنسانة تمكنت بفضل الله وعونه من أن تحقق أمالها وتتبوّأ منصبا مرموقا كفل لها أن تحصل على بيت مستقل. تريد أن يشهد أجمل أيامها وتحقق فيه أحلامها.

امرأة في الـ57 من عمرها، مطلقة ببنت في رعايتها تحيا معزّزة مكرمة على قيد حب الناس وتقديرهم. مقبولة الشكل هي وربة بيت ممتازة، عولت أن تبني حياتها مع إنسان يقدر ما بلغته من نجاحات وتفوق. رجل لا تهمها ولايته بقدر ما تهتم أن يكون صالحا ذو نية، سنه لا يتجاوز60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا. يكون لها العون والسند ويحيا معها في بيتها إلى الأبد.

الرقم السري :

136287

امرأة خمسينية من قطاع الصحة ستحيا معها الفرحة

لم نبرح جنوبنا الكبير، وعرجنا إلى ولاية النعامة أين تعرفنا إلى امرأة في غاية الألفة والوقار. كما هي إنسانة طموحة وجدت نفسها في معترك عملي صعب وحساس في ذات الوقت ألا وهو قطاع الصحة. عملت بكل جدّ وبإخلاص واقتنت بيت الأحلام.

صاحبة إعلاننا هذا توسمت في منبر مركز الأثير الخير، وضمت صوتها إلى صوت كل طامحة للإستقرار. وأعلنت رغبتها في أن تنتقل من حياة العزوبية إلى القفص الذهبي. في العقد الخامس من عمرها، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتدينة. هي مواصفات صاحبة إلاننا من خلال هذا المنبر.

تريد من دقت باب الأثير راغبة في الحلال أن يكون لها نصيب مع إنسان طيب. خلوق ومتدين يكون مطلقا بدون أولاد، كما تقبله أرملا بأولاد، سنه لا يتعدى 60سنة. تحيا معه على الحلوة والمرة وتبني معه صرحا من الحب جميلا.

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