امرأة وابنها يحتجزان محضرا قضائيا ومساعده في تيزي وزو!

وكيل الجمهورية أبلغ مصالح الأمن لتحريرهما بعد تلقيه اتصالا من الضحية الأول

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، يوم أمس، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم «ح.م.ا» البالغ من العمر 29 سنة، وهو حرفي في الجبس يقطن بطريق عين الحمام بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن، وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية في حق والدته «ك.ص» البالغة من العمر 58 سنة.

المتهمان وجهت لهما تهمة احتجاز شخص من دون إذن من السلطات المختصة وإهانة ضابط عمومي أثناء تأدية مهامه، وهي القضية التي راح ضحيتها محضر قضائي يدعى «ف.م.و» وعمره 69 سنة، ومساعده الشاب «ح.م».

وتعود وقائع القضية إلى يوم 26 فيفري من السنة الفارطة، أين تنقل الضحيتان من أجل تنفيذ أمر حجز على منقولات ملك لزوج المتهمة، ويتعلق الأمر بالمسمى «م.م»، حيث يقيم عند ربيبه المتهم الذي قامت والدته بالاتصال به هاتفيا، أثناء قدوم الضحيتين، حيث عارضت تنقلهما للحجز فقام المتهم باحتجازهما داخل المنزل لحوالي نصف ساعة، وأوصد عليهما الباب، فيما لاذ المنفذ عليه زوج المتهمة بالفرار، في وقت راحت زوجته تطلق وابلا من الشتائم والإهانات في حق الضحيتين.

بعد ذلك، لجأ الضحية للاتصال مباشرة بوكيل الجمهورية على هاتفه النقال مخبرا إياه أنه محتجز، ليقوم هذا الأخير بالاتصال بقوات الأمن التي تنقلت إلى عين المكان، وقامت بتحرير الرهينتين اللذين قاما برفع شكوى ضد المتهمين.

تجدر الإشارة الى أن المتهمة مصابة هي وزوجها بالسكري وضغط الدم، وقد أصيبت بوعكة صحية خطيرة أثناء شروع دفاعها في المرافعة، وراحت تصدر أصواتا كانت تهتز على وقعها القاعة، ليتم إحضار طبيبتين قامتا بإسعافها بعين المكان، قبل تحويلها إلى العيادة، لتعود بعد وقت طويل والطاقم الطبي بجانبها.