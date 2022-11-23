امرأة واعية.. أقصد أهلها وأحصل معها الحلال

الرقم السري :

137079

أتمنى الانطلاق من جديد لتحصيل الهناء والود الأكيد

قد نعيش في حياتنا تجارب مخيبة، لكن هذا لا يعني أن نفقد الأمل، ولا نستمر في الحلم. وهذا ما جعلني اليوم أفتح قلبي وأناشد الحلال منم جديد، وأنطلق في تحقيق الأماني والهناء إلى جانب امرأة تحبني وتدعمني. فلكل من يهمها أمري أقول: “أنا رجل من ولاية جيجل، كما أبلغ من العمر 45 سنة. مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي سكن خاص، أريد أن تكون لي فرصة زواج في القريب العاجل. إلى جانب امرأة صالحة، تكون من إحدى مدن الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 40 عام، أعدها بحياة ملؤها التقدير والاحترام. أعاشرها بالمعروف ولن ترى مني إلا كلّ طيب، ولا يهمّني إن كانت أرملة أو مطلقة”.

الرقم السري :

137080

لمن ترغب في الستر والأمان.. قلبي لها ملجأ على الدوام

أنا رجل من مدينة وهران، الحمد لله الكل يشهد لي بالسيرة الحسنة، والقلب الطيب، مطلق وأب لطفلة تحت وصاية الأم. أبلغ من العمر 47 سنة، أمارس التجارة وأملك مسكنا خاصا. أراسلكم اليوم وكل ما أتمناه من الله أن أعثر على زوجة صالحة، تملأ حياتي محبة وسرور. أقصد أهلها وأحصل معها الحلال، تكون امرأة واعية وابنة عائلة طيبة السمعة، أقبلها من أي ولاية من الوطن. سنها أقل من 45 سنة، لا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما أقبلها عازبة أرملة أو مطلقة. فالعبرة كلها بالمعاملة والأخلاق الفاضلة.

الرقم السري :

137081

زوجة محترمة.. هذا كل ما يتمنى

رجل من العاصمة، صاحب أخلاق طيبة، عاش تجربة صقلت شخصيته وجعلته يعي معادن الناس، يتمنى أن يبدأ اليوم من جديد. لينعم بالسعادة والحب الأكيد، صاحب العرض يبلغ من العمر 41 سنة، عامل بشركة وطنية. وهو مطلق بدون أولاد، مقيم مع الأهل.

يرغب في الاقتران، على سنة الله ونبيه خير الأنام، إلى جانب زوجة صالحة من العاصمة أو الولايات المجاورة لها. سنها من 28 إلى 38 سنة، لا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد. ولا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وهو يريدها مقبولة الشكل تمنحه الأمل بعد أن كاد يغيب عن حياته.

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