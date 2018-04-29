امرأة وزوجها يؤسّسان ورشة سرية لتصنيع الذهب المغشوش في الكاليتوس

ضُبطت متلبسة ببيع النحاس على أنه معدن أصفر بأحد المحلات

مكّنت عملية توقيف سيدة في أواخر العقد الرابع من العمر، على مستوى أحد محلات بيع المجوهرات ببئر خادم في العاصمة، من الكشف عن ورشة سرية لتصنيع الذهب المغشوش بداخل فيلتها الفخمة بالكاليتوس، قامت بتأسيسها رفقة زوجها الذي تبين أنه يقوم بتغليف النحاس بالذهب قصد التحايل على تجّار الذهب.

مجريات قضية الحال حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، تعود إلى تاريخ 23 أفريل 2018، عقب بلاغ تقدم به صائغ لدى مصالح الأمن الحضري الثالث ببئر خادم في العاصمة، مفاده وجود سيدة تنطبق عليها مواصفات نصابّة تتردد على محلات تجارية بنية التحايل على أصحابها، من خلال عرض ذهب مغشوش للبيع على أساس أنها في ذائقة مالية، مثلما أخطر به أحد ضحاياها، بعدما باعته مجموعة من الحلّي تبين بعد صقلها أنها عبارة عن نحاس مغطى بالذهب الأصفر، حيث أوهمها بأنّه قبل عرضها وراح يعاينه على مهله إلى حين وصول مصالح الأمن، التي قامت بمداهمتها، وبمواصلة التحريات، تمكنت ذات المصالح بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص الإقليمي من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس، من الكشف عن ورشة سرية أنشأتها المشتبه فيها داخل بيتها الفخم الكائن بمنطقة الكاليتوس شرق العاصمة، وذلك بتواطؤ مع زوجها الذي كان يتكفل بتصنيع ذلك الذهب المغشوش، حيث تم حجز مبلغ 53 ألف دينار من عائدات البيع، إلى جانب كمية معتبرة من النحاس وبعض الذهب.

كما كشفت التحريات الأمنية المنجزة أن المشتبه فيها تمكنت من النصب على 5 أشخاص تقدم منهم ثلاثة فقط للتأسس كضحايا في القضية، والأمر يتعلق بالمبلّغ إلى جانب صائغ سلبته مبلغ 17 مليون سنتيم وآخر قرابة 20 مليون سنتيم، ليتم إحالة الأطراف أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين صدر أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش في حق الزوج، فيما استفادة الزوجة من إجراءات الاستدعاء المباشر، في انتظار عن ما تسفر عنه جلسة المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة.