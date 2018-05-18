امرأة وقاصر على رأس عصابة سطت على منزل عائلي بخنشلة

تمكّنت مصالح أمن دائرة قايس الواقعة غرب مدينة خنشلة من إحباط عملية سرقة منزل بحي 350 مسكن، حاول تنفيذها امرأة وطفل قاصر.

القضية تحركت بعدما تقدم ضحية أمام ذات المصالح من أجل ترسيم شكوى بخصوص تعرض مسكنه الكائن بحي 350 سكن قايس للسطو.

طالت سرقة خاتمين وسوار من المعدن الأصفر، عندما كان المعني وأفراد عائلته في زيارة عائلية، أين تفاجأ عند عودته مساءً لمقر سكناه.

بأغراض مسكنه مبعثرة على الأرض وأبواب الخزانة الخشبية بغرفة النوم مفتوحة، حينها اتصل بالشرطة التي انتقلت إلى عين المكان.

وأجرت المعاينة الميدانية دون تسجيل أي أثر للكسر.

واستنادا إلى تصريحات الضحية وبعد التحقيق والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيهم و البالغ عددهم 03 أشخاص من بينهم امرأة و طفل قاصر.

وعليه تم توقيف المعنيين وإحالتهم على التحقيق، أين أنجزت ضدهم ملفات جزائية بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة.

بتوافر ظرفي التعدد واستعمال مركبة ذات محرك بموجبه تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس.

وعملا بإجراءات المثول الفوري أحيل الملف أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي أصدر أمر إيداع في حق المرأة المشتبه فيها والطفل القاصر.

عن تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك.

فيما أخلي سبيل المشتبه فيه الثالث، ليتم محاكمته بناءً لإجراءات الاستدعاء المباشر.