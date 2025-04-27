امرأتان من أصول جزائرية في فرنسا تتعرضان للضرب والإهانة باستعمال ألفاظ عنصرية

تعرضت امرأتان من أصول جزائرية للضرب والتعنيف والإهانة باستعمال ألفاظ عنصرية في فرنسا.

الحادثة وقعت في منطقة جوي لي تور حيث كانتا المرأتان على متن سيارتهما لحظة تعرضهما للاعتداء والضرب والإهانة.

وبالرغم من أن المرأتان تحملان الجنسية الفرنسية لكن تم وصفهما من طرف المتعدين عليهما بـ”العربيتين القذرتين”.

هذا وقد كان المعتدون الثلاثة وهم كهل وزوجته وابنهما على متن سيارة أخرى كما انهم تصرفوا بجرأة ولم يظهروا أية مخاوف من تطبيق القانون عليهم.

وأصيب المرأتان عقب هذا الإعتداء برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسد.

وعلى إثر هذا الإعتداء قامت المرأتان بالتحدث لوسائل الإعلام وكشفتا عن تنامي مظاهر العنصرية والاعتداءات والإهانات خلال الفترة الأخيرة.